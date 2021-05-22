نقابة الأطباء تطالب بتحقيق محايد بشأن واقعة تدخين أطباء لـ “النرجيلة” بطبي بنغازي

أخبار ليبيا24

أعربت النقابة العامة لأطباء ليبيا عن قلقها الشديد بشأن واقعة القبض قبل أيام على عدد من الأطباء أثناء ممارسة عملهم ومعاقبتهم بتهمة تدخين “النارجيلة” داخل قسم الطوارئ بمركز بنغازي الطبي.

وقالت النقابة، في بيان اطلعت أخبار ليبيا على نسخة منه، إنها تابعت “بقلق شديد الواقعة المؤسفة التي جرت في 15 مايو الجاري بمركز بنغازي الطبي المتعلقة بالقبض على عدد من الأطباء أثناء ممارسة عملهم بالمركز واحتجازهم احتجازا تعسفيا وتطبيق عقوبات عليهم بالمخالفة القوانين الوظيفة العامة ودون إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة”.

وأضافت، إنها “تستنكر ما قام به هؤلاء الأطباء من فعل غير لائق (في حال ثبوت ذلك من خلال التحقيق الشفاف)”، كما أنها “تشجب ونستنكر بشدة الإجراء الذي اتخذ من قبل إدارة مركز بنغازي الطبي لسماحها لـ (جهة غير مختصة) بالتدخل والقبض بشكل مهين وعلى نحو غير مسبوق على عناصر طبية تعمل بمعيته دون الدفاع عنهم وبدون تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هكذا تصرفات”.

وقالت النقابة إنها تستنكر كذلك ما قام به “جهاز مكافحة الظواهر السلبية بنغازي لسلوكه سلوكا غير حضاري وتعامله مع

الأطباء بطريقة لا تليق بمهنة إنسانية محترمة وبمكان له حرمته في دولة القانون والمؤسسات، ناهيك عن عدم الاختصاص والخلط بين السلطات”.

وطالبت النقابة، رئيس الحكومة ووزير الصحة بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق من المختصين للتحقيق مع الأطراف الثلاثة المعنية (الأطباء، إدارة المركز، الجهاز) للوقوف على الحقيقة المجردة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.