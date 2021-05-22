لجنة الإدارة بمعهد النفط الليبي تجتمع مع شركة “بيسيب” الفرنسية وضع آلية جديدة بحيث يكون لمعهد النفط طمواكبة التقدم

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقدت لجنة الإدارة بمعهد النفط الليبي اجتماعًا ضم بعض إدارات المعهد مع شركة “بيسيب” الفرنسية ممثلة في المدير الإقليمي والمدير العام ولجنة الإدارة وبعض الإدارات الفنية للشركة الفرنسية.

الاجتماع ناقش وضع آلية جديدة من التعاون بحيث يكون لمعهد النفط الليبي القدرة على توليد هذه الأعمال مع مواكبة التقدم الحاصل فيما يخص قطاع النفط والغاز.

وتعتبر شركة “بيسيب” والتابعة لمعهد البترول الفرنسي من الشركات العالمية الرائدة في مجال تخصصها.