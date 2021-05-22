شهود عيان : هناك هبوط لبعض القبور وانبعاث روائح كريهة بمقبرة الهواري

أخبار ليبيا 24 – خاص

يشتكي عدد كبير من المواطنون المترددون على مقبرة الهواري من سقوط بعض القبور غير المغلقه بشكل محكم، وانبعاث روائح كريهة للجثث المتحللة المدفونة مؤخراً .

وقال بعض المواطنون – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن حفرة القبر غير عميقة بما فيه الكفاية، وقريبة من سطح الأرض بحوالي 30 و 40 سم، والطوب (البلوك) المحيط بالقبور منفذ بطريقة ضعيفة ومرصوص بدون أسمنت وفي حال وجودها لم تأخذ كفايتها من الأسمنت، والألواح الخرسانية بعيدة عن القبور، فضلاً عن عدم وجود مسافة بين القبور وقريبة من بعضها.

وأوضح المواطنون، أن الذباب يتواجد بكثرة وهذا يدل علو وجود فجوات فالقبور ويتسلل الذباب لداخل القبور، وهذا لم يكن يحدث بالمقبرة من قبل، مطالبين بلدية بنغازي وهيئة الأوقاف بمتابعة مايحدث في المقبرة، وداعيين اهالي الموتى بزيارة قبور موتاهم بين الحين والآخر.