سلوى الدغيلي: الحديث عن الوقت في كتابة الدستور يعتبر قصورا في إدراك قيمته التاريخية

أخبار ليبيا 24

قالت، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة سلوى الدغيلي، أن “الحديث عن الوقت في كتابة الدستور هي إهانة للدستور وقصور في إدراك ماهيته وقيمته التاريخية”.

وفي تدوينة لها عبر صفحتها بـ تويتر قالت عضو اللجنة القانونية، “أن الدستور ليس مجرد نصوص وإنما قيم يتوافق المواطنين على الالتزام بها وبصيانتها”.

وتابعت، “الدستور لا تحميه النصوص مهما كانت رائعة وإنما تصونه الشعوب الواعية بحقوقها والتي تخلق آليات لصيانتها وفرضها على الدولة”.