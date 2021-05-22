حملة لجمع المخلفات الحربية وإعدامها للهندسة العسكرية طبرق إعدام مجموعة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت السرية الأولي هندسة الميدان بطبرق حملة واسعة لجمع المخلفات الحربية من الأودية والأحياء السكنية الجديدة في المدينة لإعدامها بشكل نهائي .

وقال آمر السرية مقدم هاني فضيل – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن عملية التفجير الأولي جاءت نتاج لعمليات جمع المخلفات الحربية التي تمت بناء على بلاغات من المواطنين .

فضيل أوضح أنه تم إعدام مجموعة من مخلفات الحرب العالمية الثانية منها قنبلة تزن أربعمائة كجم، إضافة لعدد من مخلفات الذخائر والصمامات الحربية وأكثر من عشرون قنبلة جوية تزن الواحدة مائتان وخمسون كجم .

وطالب آمر السرية الجهات المدنية في المدينة بضرورة اتخاذ موقف جاد حيال انتشار المخلفات الحربية في ظل التوسع التي تشهده المدينة خلال السنوات الأخيرة منبها شركة الخدمات العامة والمواطنين بعدم احراق القمامة خاصة في المكب العام نظرا لاحتمال احتوائها على مخلفات حربية.