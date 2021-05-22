تدفق مياه النهر إلى غريان ومدن الجبل بعد أيام من الانقطاع بسبب التعدي على إحدى المحطات

أخبار ليبيا24

أعلن جهاز النهر الصناعي أنه سيتم اليوم السبت فتح الصمام الرئيسي للشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل لتصل تدريجيا المياه إلى الخزانات الفرعية ومنها إلى المناطق والأحياء والمنازل، وذلك في حال استمر الامداد المائي.

وناشد الجهاز بمنطقة غريان المواطنين بالمحافظة على المياه وعدم الهدر لوصول المياه إلى أكبر عدد من المواطنين.

جاء ذلك بعد تمكن فريق الصيانة وخطوط النقل في 11 مايو الجاري من السيطرة على تسريب جراء اعتداء تعرضت لها المحطة 50+843 بمنطقة أبوشيبة، مما تسبب في إيقاف الضخ وتدفق المياه إلى غريان ومدن الجبل.

وقال الجهاز إن فرق الصيانة تمكنت من تعبئة خط ترهونة أبوزيان استعدادا لضخ المياه.