بطولة للشطرنج في بنغازي إحياءً لذكرى عملية الكرامة

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نظمت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية بطولة للشطرنج بالتنسيق مع الجامعة الليبية الدولية في بنغازي، تزامنا مع الاحتفالات والمهرجانات في إطار إحياء الذكرى السابعة لعملية الكرامة، التي أطلقها الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية في البلاد.

وتقام البطولة تحت شعار: ” الكرامة تنتصر على الإرهاب”.

وجرى افتتاح البطولة في حضور معاون مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد عبدالله الساعدي ومشاركة عدد من اللاعبين الدوليين المصنفين باللعبة .