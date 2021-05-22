انفوجرافيك: 13 اختصاصًا لرئيس ليبيا

أخبار ليبيا24

13 اختصاصًا هي كل ما حدده مقترح القاعدة الدستورية للجنة القانونية بالحوار السياسي الليبي بشأن مهام رئيس الدولة في ليبيا والذي سينتخب في انتخابات 24 ديسمبر 2021 المحددة وفق الاتفاق المدعوم من قبل الأمم المتحدة.

وتتمثل الاتفاقات وفق ما جاء في المادة 29 من المقترح الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في اختصاصات محددة، هي: تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته بالتشاور مع مجلس النواب، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

ومن بين مهام رئيس الدولة، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب وتعيين السفراء وممثلي ليبيا بالخارج بناء على اقتراح وزير الخارجية وتعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.

ومن اختصاصات رئيس الدولة كذلك، إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

كما أن من اختصاصاته، إعلان حالة الطوارئ والحرب وعرضها بشرط عرضها على مجلس النواب لإقراره بالأغلبية خلال 10 أيام.

ويحق لرئيس الدولة ترأس اجتماعات مجلس الوزراء، في حال حضوره، إضافة إلى إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع مجلس النواب، وكذلك إعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

ووفق المقترح، فإن بالإمكان إضافة اختصاصات أخرى لرئيس الدولة ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون .