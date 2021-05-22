انفوجرافيك: ماورد في مذكرة لجنة الطاقة بخصوص مشاريع الكهرباء

22 مايو، 2021 7:26 م
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أخبار ليبيا24/انفوجرافيك

المذكرة: موجهة من موظفين وخبراء بشركة الكهرباء.

العقد: محطة كهرباء جنوب طرابلس

الشركة المتعاقد معها سابقاً: شركة ” شلك ” التركية

الشركة البديلة: شركة  “إكسا” التركية

وكيل الشركة البديلة: إبراهيم علي الدبيية.

تخصص شركة اكسا: صناعة المولدات الكهربائية

نوع التعاقد: تكليف مباشر.

الوضع القانوني: مخالف للائحة العقود الإدارية

خطة العقود الزمنية: 2026 – 2030

الوضع الحالي بين الشركتين: صراع للحصول على العقد مع تدخل الحكومة التركية لإتخاد القرار بينهما.

توصيات المذكرة:

1- استكمال المشاريع المتوقفة في طبرق ومصراتة وطرابلس.

2- استكمال المشاريع المتوقفة يسد العجز في إنتاج الطاقة.

مقارنة بيانية للمشاريع المتوقفة والجديدة :

– نسبة الانجاز للمشاريع المتوقفة:  85 %

-قيمة المشاريع الجديدة : 2.4 مليار يورو.

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22 مايو، 2021 7:26 م
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