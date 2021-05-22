انفوجرافيك: ماورد في مذكرة لجنة الطاقة بخصوص مشاريع الكهرباء
أخبار ليبيا24/انفوجرافيك
المذكرة: موجهة من موظفين وخبراء بشركة الكهرباء.
العقد: محطة كهرباء جنوب طرابلس
الشركة المتعاقد معها سابقاً: شركة ” شلك ” التركية
الشركة البديلة: شركة “إكسا” التركية
وكيل الشركة البديلة: إبراهيم علي الدبيية.
تخصص شركة اكسا: صناعة المولدات الكهربائية
نوع التعاقد: تكليف مباشر.
الوضع القانوني: مخالف للائحة العقود الإدارية
خطة العقود الزمنية: 2026 – 2030
الوضع الحالي بين الشركتين: صراع للحصول على العقد مع تدخل الحكومة التركية لإتخاد القرار بينهما.
توصيات المذكرة:
1- استكمال المشاريع المتوقفة في طبرق ومصراتة وطرابلس.
2- استكمال المشاريع المتوقفة يسد العجز في إنتاج الطاقة.
مقارنة بيانية للمشاريع المتوقفة والجديدة :
– نسبة الانجاز للمشاريع المتوقفة: 85 %
-قيمة المشاريع الجديدة : 2.4 مليار يورو.