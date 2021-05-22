اليوم.. المشيشي يزور طرابلس بدعوة من الدبيبة

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة التونسية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سيستقبل نظيره التونسي، هشام المشيشي، اليوم السبت في طرابلس في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الغد.

وأوضحت الحكومة التونسية في بيان لها أن الزيارة تأتي بدعوة من الدبيبة، مشيرة إلى أن وفدا رفيع المستوى سيرافق المشيشي ممثلا في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ المصرف المركزي التونسي مروان العباسي، والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.

وقال البيان أن المسؤولين التونسيين سيتناولون في مباحثاتهم مع نظرائهم الليبيين سبل تعزيز ودفع التعاون على أكثر من صعيد، لافتا إلى تزامن الزيارة مع استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا عبر الخطوط التونسية، وهي أول شركة نقل جوية تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا.

كما ستشهد الزيارة افتتاح المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، بمشاركة نحو 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز و البناء و الصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، ما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة ببن البلدين خاصة في مجال اعادة الإعمار.