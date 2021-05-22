الوطينة للنفط تسلم حافلة 24 راكب لصالح كلية تقنيات الطاقة ببلدية إجخرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت حافلة نوع تويوتا كوستر موديل 2020 سعة 24 راكب لصالح كلية تقنيات الطاقة أجخرة للمساعدة في تنقل الطلاب داخل المنطقة ومن وإلى الحقول النفطية أثناء تنفيذ البرامج التدريبية.

وتأتي هذه المساهمة تحت مظلة اتفاقية التنمية المستدامة الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “فنترسهال” الألمانية في ديسمبر 2019، ونورد فيما يلي ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع تحت مظلة الاتفاقية الموقعة مع شركة فنترسهال وماهو جاري التنفيذ حتى تاريخه، إنشاء وتجهيز مركز الحجر الصحي ببلدية اجخرة اثناء ازمة كورونا (اعمال مدنية ، معدات طبية ، مستلزمات تشغيل ، اثاث طبي ، شاشات وتكييف … إلخ) بسعة 20 سرير (تم التنفيذ والتسليم) .

وإطلاق مركز الاتصال والاستجابة والتوجيهة عبر الهاتف بمنطقة الواحات، وهو مركز لغرض الاجابة على الاستفسارات والتوجيه للحالات المصابة او المحتملة اثناء ازمة كورونا وإنشاء منظومة معلومات، وقد تم تدريب فريق من المنطقة لتسيير العمل داخل المركز (تم التنفيذ والتسليم).

كما تم إطلاق حملة توعوية وإرشادية عن فيروس كورونا داخل منطقة الواحات وتشمل كتيبات وملصقات وزعت على مختلف المناطق (تم التنفيذ)، وتوفير جهاز PCR للكشف على فايروس كورونا مع المشغلات لفرع مركز مكافحة الامراض فرع الواحات (تم التنفيذ والتسليم) .

وتم استكمال صيانة المركز الصحي شهداء الكوز وتوفير وتركيب المعدات الطبية وجهاز الاشعة وتوفير النواقص (جاري التنفيذ)، وإنشاء مشغل للخياطة متكامل (84 ماكينة وآلة مختلفة الاغراض) ببلدية جالو شامل التدريب لدعم نشاط المرأة وتحسين دخلها (جاري التنفيذ) .

إضافة إلى تجهيز قاعة المحاضرات الرئيسية بكلية تقنيات الطاقة اجخرة سعة 475 مقعد، وتشمل توفير وتركيب، وأثاث، ومقاعد، ومكاتب إدارية، وفرش، ومنظومة عرض متكاملة، وتكييف، ومنظومة مراقبة، وسبورة إلكترونية للمحاضرات ومستلزمات أخرى، كما تم تجهيز مبنى المعامل الجديد (مبنى من دورين) بكلية الهندسة والنفط جالو والذي تم انشاءه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط ، ويشمل المشروع توفير مختلف المعامل لمختلف التخصصات التي تدرس ٠داخل الكلية وذلك لغرض الرفع من مستوى المخرجات التعليمية وتقويتها للمنافسة في سوق العمل (جاري التنفيذ).

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