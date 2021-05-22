الوطنية للنفط تحتفل باليوم العالمي للقياس

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي للقياس، الذي يصادف الـ 20 من مايو؛ نظمت إدارة العامة للتفتيش والقياس، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط؛ اجتماعًا مُوسعًا، للإطلاع ومتابعة عمليات قياس النفط والغاز ومشتقاتهما.

الاجتماع، الذي ضمّ جميع مكاتب القياس بالموانئ والحقول النفطية والمنصات البحرية؛ ناقش أهمية تطبيق دليل القياس الليبي والمعايير والمواصفات القياسية لتحقيق دقة وجودة القياس، إضافةً إلى التأكيد على أهمية علم القياس، بوصفه أحد الأركان الأساسية للمحافظة على الثروة النفطية.

من جهته، أكد مدير إدارة التفتيش، أحمد الفرجاني، على أهمية متابعة مشاريع منظومات القياس والمعايرة واعتمادها بالطرق العلمية والفنية، في ظلّ التحوّل النوعي، وتطور منظومات القياس، وأهمية توطينها في ليبيا.

تلى ذلك كلمة لمدير إدارة القياس حامد التواتي والذي أكد فيها أن إدارة القياس تعمل وبشكل جاد وحثيث من خلال المنسقيات والمكاتب التابعه لها بالحقول والموانئ للعمل على اعتماد شهائد الكميات وشهائد الجودة وتحقيق سلسلة الإسناد المرجعي لنتائج عمليات القياس وفق المواصفات والمعايير الدولية.

وأعطي الإذن لمنسقيات مكاتب القياس بالحقول والموانئ النفطية بتقديم عروضها المتمثلة في تقييم منظومات القياس القائمة بجميع المواقع ومدي التزام الشركات المشغلة بتطبيق متطلبات دليل القياس الليبي والمشاكل الفنية التي تعترض سير عمل المكاتب والسبل المثلى لمعالجة هذه المشاكل بتطبيق الإجراءات التي من شأنها تحقيق الدقة وفق ما هو متعارف عليه في الصناعة النفطية علي مستوي العالم .

وفي اختتام الاجتماع أشار مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس أن الإدارة هي الجهة المنوط بها الإشراف على تطبيق معايير قياس النفط والغاز ومشتقاتهما والمخولة قانونا باعتماد نتائج القياسات .

وأكد على التنسيق إلى عقد اجتماع آخر قريبًا فور تحسن قيود جائحة كرونا يضم جميع منسقي مكاتب القياس على أن يعقد بمقر الإدارة برأس لانوف .