المشيشي: تونس ستقدم كل خبراتها لمساعدة ليبيا في مرحلة البناء القادمة

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أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن بلاده ستضع كل خبراتها في عديد المجالات لمساعدة ليبيا في مرحلة البناء القادمة، لافتًا إلى أن الاقتصادين الليبي والتونسي متكاملان وما ينفع ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع تونس، وفق تقديره.

وقال المشيشي، الذي يزور العاصمة طرابلس، في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إن “تونس ستضع خبراتها في مجالات عديدة لمساعدة ليبيا”، مؤكدًا أن حكومته ستعمل على تسهيل كافة العقبات أمام الليبيين في تونس.

وأضاف المشيشي، “نرحب بالاستثمارات في تونس وعلى وجه الخصوص الليبية منها”.

وتستغرق زيارة رئيس الوزراء التونسي إلى ليبيا يومين ويرافقه فيها وفد سياسي واقتصادي كبير يضم العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين.