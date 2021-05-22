السفارة الأمريكية تنفي صحة “تغريدة” نسبت لـها تطالب فيها حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي

22 مايو، 2021 2:07 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

نفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا صحة التغريدة المنسوبة إلى السفير ريتشارد نورلاند ومطالبته للقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بالانسحاب من المشهد الليبي، واصفة إياها بـ “المثال للمعلومات المضللة”.

ولفتت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إلى أن هذه المعلومات المضللة التي تم رصدها بين المستخدمين الليبيين، أرسلت في شكل صورة وليس رابطا، دون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على “تويتر”، مشددة على أن سبب ذلك هو أن هذه التغريدة غير موجودة أصلا.

وحذرت السفارة الأمريكية متابعي حسابها من أن هناك من يحاول خداعهم عبر الإنترنت، حاثة إياهم على التحقق دائما من المصادر الأساسية والتثبت من المعلومات قبل مشاركتها.

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22 مايو، 2021 2:07 م
23

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