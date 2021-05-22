الدبيبة يستقبل نظيره التونسي في طرابلس

22 مايو، 2021 4:13 م
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رئيس الحكومة الليبية ونظيره التونسي

أخبار ليبيا24

استقبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت في العاصمة طرابلس نظيره التونسي هشام المشيشي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له.

ولم تقدم الحكومة الليبية أي تفاصيل حول فحوى الزيارة غير أن نظيرتها التونسية قالت في وقت سابق إن زيارة المشيشي أتت بدعوة من قبل الدبيبة وستستمر حتى يوم غد الأحد.

وقال بيان للحكومة التونسية إن المسؤولين التونسيين سيتناولون في مباحثاتهم مع نظرائهم الليبيين سبل تعزيز ودفع التعاون على أكثر من صعيد، كما ستشهد الزيارة افتتاح المنتدى والمعرض الليبي-التونسي بمشاركة نحو 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي.

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22 مايو، 2021 4:13 م
16

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