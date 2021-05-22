الدبيبة: وقعنا عدة اتفاقات مع تونس وليبيا لن تتركها وحيدة في مواجهة أزمتها الاقتصادية

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قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، السبت، إن ليبيا وتونس ستفعلان الاتفاقيات المشتركة بينهما لتعزيز الحركة التجارية والبشرية بينهما.

وأضاف الدبيبة، في مؤتمر صحفي مع نظير التونسي هشام المشيشي، الذي يؤدي رفقة وفد رفيع زيارة إلى العاصمة طرابلس لمدة يومين، أن الحكومتين وقعتا اليوم اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين، لافتًا إلى أنه طلب من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، وإن تونس أبدت حسن النية في هذا الشأن.

وأكد الدبيبة على أن تونس كانت دوما راعية للحوار ودافعة باتجاه السلم في ليبيا، كما أكد أنها لن تترك وحيدة في مواجهة أزمتها الاقتصادية.

وقال الدبيبة أن تحدث مع المشيشي بشأن تسهيل إجراءات السفر ومنح الليبيين مزيدا من التسهيلات، كما طلب بضرورة فتح الحدود وإزالة القيود بين ليبيا وتونس وأن تتطابق مصالح البلدين.

من جانبه أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن كل ما يمس أمن ليبيا واستقرارها يمس تونس.

وقال المشيشي:” تونس ستضع خبراتها في مجالات عديدة لمساعدة ليبيا”، مؤكدًا أن حكومته ستعمل على تسهيل كافة العقبات أمام الليبيين في تونس.