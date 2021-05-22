الاتحاد المصراتي يوقف مفاجأة بوسليم ويهزمه بثنائيه لهدف

الاتحاد المصراتي عزز مركزه الثالث برصيد 20 نقطة

22 مايو، 2021 11:08 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح  الاتحاد المصراتي في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه أبوسليم إلى انتصار بهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مصراتة في إطار الجولة الختامية لذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسجل فريق أبوسليم هدف السبق بواسطة لاعبه هشام سحيلة في الدقيقة 7، وأدرك الاتحاد المصراتي التعادل بهدف أيمن عمير في الدقيقة 14، قبل أن يفلح الاتحاد في خطف الفوز بهدف معتز معروف في الدقيقة 50 من زمن اللقاء .

بهذا الانتصار عزز الاتحاد المصراتي مركزه الثالث برصيد 20 نقطة، وتوقف رصيد أبوسليم عند 9 نقاط في المركز العاشر .

22 مايو، 2021 11:08 م
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