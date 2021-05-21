وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: ليبيا تحتاج 600 مليار دينار لإعادة الإعمار

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قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل إن ليبيا تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار على ملف إعادة الإعمار خلال عشرة سنوات المقبلة.

وأضاف الغويل في تصريحات صحفية أن مشاريع الإعمار ستتيح 30 % من فرص العمل للعاطلين وفقا للوظائف الشاغرة.

وأشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن الشركات المصرية والتركية والإيطالية والألمانية والتونسية الأكثر حظًا للمشاركة في مشاريع الإعمار.

وقدر الغويل بأن يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60 %، بينما مشاركة القطاع العام ستكون بنسبة 40%.