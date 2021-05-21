نورلاند تواصلنا مع مجموعة واسعة من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي

21 مايو، 2021 9:25 م
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نورلاند وأعضاء ملتقى الحوار
نورلاند وأعضاء ملتقى الحوار

أخبارليبيا24

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بينما يستعد ملتقى الحوار السياسي الليبي للاجتماع يومي 26-27 مايو، تواصل السفارة الأمريكية التواصل مع مجموعة واسعة من المشاركين.

وأضاف نورلاند أن هذا التواصل لمناقشة المسؤولية التاريخية التي يتحملونها لدفع العملية السياسية من خلال التوصل إلى إجماع على أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر في الوقت المناسب.

وتابع السفير الأمريكي أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يلعب دورًا أساسيا، خاصة في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر على تبني التوصيات التي يتلقاها من الملتقى.

وتابع نورلاند :”كجزء من هذا الجهد، وبصفتي الإضافية كمبعوث خاص للولايات المتحدة، التقيت اليوم بزياد دغيم وعبد المجيد مالكة، وتحدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع مع بلقاسم نمر ولميس بن سعد، للتعبير عن أمل أمريكا في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى الى التوافق نيابة عن الشعب الليبي”.

21 مايو، 2021 9:25 م
14

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