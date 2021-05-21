مخاطبة السفير الألماني.. سلوى الدغيلي: لابد من ضمان نزاهة الانتخابات ونزع الشرعية عن أي طرف معرقل

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قالت، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة سلوى الدغيلي، أنها عقدت اجتماعا عبر تطبيق الزوم، مع السفير الألماني لدى ليبيا.

وفي تدوينة لها عبر صفحتها بـ تويتر قالت عضو اللجنة القانونية، “أن من أهم الملاحظات التي قدمتها للسفير كانت حول الدعم اللازم للمفوضية لإجراء الانتخابات في وقتها، وضمان نزاهتها ونزع الشرعية عن أي طرف يسعى إلى عرقلتها أو لا يرضى بنتائجها كما حدث في 2014”.

وكانت قد أعلنت البعثة الأممية عقد اجتماع افتراضي على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 .

ونشرت البعثة وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص مؤكدة أن ذلك ما اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.