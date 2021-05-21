غموض يكتنف عائلة “شيخ مُسن” لعدائه الجماعات الإرهابية في درنة

غموض يكتنف عائلة “شيخ مُسن” لعدائه الجماعات الإرهابية في درنة
عائلة " المنصوري" داعش خطف أبانا لعدائه الواضح للجماعات الإرهابية
أخبار ليبيا 24 – تقرير
الحاج “بغايتة الصالحين المنصوري” من موالد 1952م، هو أحد أعيان مدينة درنة الذي مازال مصيره مجهولًا منذ نحو ست سنوات إلى يومنا هذا. ويقول ابنه صلاح – في لقاء خاص بوكالة أخبار ليبيا 24، إنهم إلى الآن لا يعلمون المصير الذي حل بوالدهم المُسن.
صلاح يقول ويملئه الوجع “منذ تلك الفترة بعام 2014 سيطرت التنظيمات الإرهابية بكافة أجنحتها المسلحة “داعش وتنظيم القاعدة” على المدنية، وفي كل مرة يقومون باختيار شخصية من الشخصيات البارزة في المدينة والتي تنادي بتوحيد البلاد وتأييد دخول الجيش والشرطة، وكانت الشخصية من أطياف مختلفة مرة من قيادة الجيش الموجودة داخل المدينة ومرة من أعيان ومشايخ المدينة، بالإضافة إلى النشطاء، لافتًا إلى أنه يتم اختطاف الشخصيات وإخفائها قسرًا أو قتلها أمام الناس حتى يرهبون باقي الأهالي .
المواجهة بالعداء كفر
ويتابع بكل أسى “يوم الإثنين الموافق السابع من يناير عام 2014، على تمام الساعة العاشرة ليلاً حطت سيارة تاكسي نوع هونداي “ألنترا” يستقلها أربعة أشخاص، قاموا بمداهمة المنزل وأخذ أبي ” بغايتة الصالحين” معهم” وغادرت مسرعة.
ويضيف صلاح، أن التنظيمات الإرهابية لم ترع حرمة أي شئ، لا مواطن كبير في السن، ولا جنس؛ فكل من يواجهها بالعداء هو كافر وطاغ وعليه يجب استباحة ماله وعرضه وروحه.
حل المشاكل
ويتابع وصل إلينا بلاغ وبدأنا في رحلة البحث عن أبي، وبحكم العديد من قضايا الخطف والقتل على يد تنظيم داعش في المدينة أصبح واضح لأهالي المدينة أن أي شخص يتم خطفه يتم تصفيته ورميه في الأماكن المعروفة لدي أهالي المدينة، ولكن بحثنا في كافة أنحاء المدينة دون جدوي لم نجد أبي .
ويضيف، “والدي كان كثيرًا ما ساهم في حل المشاكل بين الناس بالحلول العرفية من قبل ثورة السابع عشر من فبراير، وكان له ثقلًا اجتماعيًا والناس تحترمه وتسمع له.
تهديدات
ويضيف أن التنظيمات الإرهابية قامت بإنشاء محكمة شرعية، وطلبوا من أعيان ومشايخ درنة أن يقوموا بفض أي نزاعات عرفية في مقر “المحكمة الشرعية” وتحت إشرافها، ليتردد في “الشارع” أن المشاكل تحل في مقرهم وبرعايتهم”.
ويتابع “اتصلت التنظيمات الإرهابية بوالدي ورفض أن يذهب إليهم أو حتى يتواصل معهم، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشايخ التحقوا بهم، منهم من هو خائف على نفسه وعائلته، ومنهم من هو مؤيد للفكر الإرهابي، واتضح لنا لاحقًا إنه تلقى عدة تهديدات من أفراد بالتنظيمات الإرهابية، ولكن دون أن يخبرنا حرصًا علينا”.
المطالبة بمؤسسة الجيش
ويعود صلاح بالذاكرة إلى الوراء قبل اختطاف والده وتملئ عيناه الأسى والألم ويقول إن والده في أحد اجتماعات أعيان ومشايخ المدينة في منطقة أم الرزم تحدث قائلًا: “أنه يجب على كل شيخ قبيلة وولي أمر لديه ابن مُنتمي لكل هذه المسميات أن يتبرأ منه للحفاظ عليه وإيقاف إراقة الدماء، وأنا أولكم شيخ قبيلة “آل المنصوري” أتبرأ من أي شخص منتمي لهذه التنظيمات”.
ويقول أنه عند تفجير بوابة برسس ذهب أبي على رأس وفد من المدينة لتقديم واجب العزاء في المتوفيين باسم قبيلة “آل المنصوري”، وطالب في كلمة له بتفعيل مؤسسات الجيش والشرطة، وأن “بوابة برسس” قامت بدور بطولي في القبض على العناصر الإرهابية وأن “برسس” درع حماية لبنغازي من الهجمات الإرهابية وتدفق عناصره إليها من مدينة درنة، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية القابعة في درنة لا تمثل المدينة وأهلها .
البحث بين الجثث
ويوضح الابن صلاح بعد أن غص بالكلام من الكرب والوجع أن “هذا الكلام لم يعجب داعش ولم يأتي على هواهم”، وكان يجب عليهم التخلص منه بأي شكل لأن عداءه لهم أصبح واضحًا، وكانت وراء اختطافه وحرقة قلوبنا عليه، وخير دليل على ذلك هو إخفاء جثته إلى الآن .
وبكل ألم واكتئاب يقول الابن صلاح أنهم لم ييأسوا من البحث على والدهم ولا على جثته، وأصبحنا نكتشف جثثًا تلو الأخرى أثناء بحثنا عن والدنا في أكثر من موقع، وتم تسليم كل الجثث لذويها بعد التعرف عليها، ومن أبرز الجثث التي عثرنا عليها جثة “أحميدة الغيثي”التابع للقوات الخاصة الصاعقة والتي تم العثور عليها على شاطئ البحر، وجثتان لشخصين سوريين داخل بئر الدوبلسية، وجثة مرمية على طريق سيدي عزيز .
صدام مباشر
ويشار إلى أن الاغتيالات في المدينة كثرت بشكل كبير والعناصر الإرهابية شعرت بالضيق من جانبنا لأننا أصبحنا كشوكة لهم في كافة المناطق التي يعملون فيها لتصفية رهائنها، فأصبحنا في صدام مباشر معهم .
وبناء على رغبة كافة أفراد العائلة بعد تلقي العديد من التهديدات، خاصة بعد اغتيال “صهرين” لنا، خرجنا من المدينة في شهر مايو في عام 2014م، بسبب المضايقات وخوفًا على أنفسنا وأهالينا وأولادنا، لافتًا إلى أن أخوتي يبلغ عددهم سبعة كل أسرة تتكون من سبعة أشخاص إلى خمسة، ذهبنا إلى منطقة “سيدي خالد” لامتلاكنا مزرعة هناك، ولكن بعد فترة ليست بطويلة فتحت الجماعات الإرهابية هناك محور مع قوات الجيش الوطني، انتقالنا على الفور إلى منطقة عين مارة، لكن بسبب عددنا الكبيرة لم نتحصل على منزل يكفينا فأضررنا إلى تقسيم العائلات فذهب بعضنا إلى منطقة ثرت،ومنطقة التميمي، والقبة وعين مارة .
مصير والدي المجهول
ويتابع صلاح وتملأ الدموع عيناه “وفي الحقيقة تلقينا الدعم من بعض العائلات نظرًا لصيت والدي، لافتًا إلى أن جنود قوات الجيش والقوات المساندة عند القبض على أحد العناصر الإرهابية في درنة يأتونا به إلينا للاستفسار عن الحاج “بغايتة الصالحين المنصوري” هل مازال على قيد الحياة أو ميت ولو ميت أي دفن .
ويختتم صلاح حديثة مطالبًا الجهات الأمنية والمسؤولية في الدولة بعد تحرير المدينة من الإرهاب وعودتهم إلى منازلهم “معرفة مصير والدي المجهول ” .