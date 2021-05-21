غموض يكتنف عائلة “شيخ مُسن” لعدائه الجماعات الإرهابية في درنة

أخبار ليبيا 24 – تقرير

الحاج “بغايتة الصالحين المنصوري” من موالد 1952م، هو أحد أعيان مدينة درنة الذي مازال مصيره مجهولًا منذ نحو ست سنوات إلى يومنا هذا. ويقول ابنه صلاح – في لقاء خاص بوكالة أخبار ليبيا 24، إنهم إلى الآن لا يعلمون المصير الذي حل بوالدهم المُسن.

صلاح يقول ويملئه الوجع “منذ تلك الفترة بعام 2014 سيطرت التنظيمات الإرهابية بكافة أجنحتها المسلحة “داعش وتنظيم القاعدة” على المدنية، وفي كل مرة يقومون باختيار شخصية من الشخصيات البارزة في المدينة والتي تنادي بتوحيد البلاد وتأييد دخول الجيش والشرطة، وكانت الشخصية من أطياف مختلفة مرة من قيادة الجيش الموجودة داخل المدينة ومرة من أعيان ومشايخ المدينة، بالإضافة إلى النشطاء، لافتًا إلى أنه يتم اختطاف الشخصيات وإخفائها قسرًا أو قتلها أمام الناس حتى يرهبون باقي الأهالي .

المواجهة بالعداء كفر

ويتابع بكل أسى “يوم الإثنين الموافق السابع من يناير عام 2014، على تمام الساعة العاشرة ليلاً حطت سيارة تاكسي نوع هونداي “ألنترا” يستقلها أربعة أشخاص، قاموا بمداهمة المنزل وأخذ أبي ” بغايتة الصالحين” معهم” وغادرت مسرعة.

ويضيف صلاح، أن التنظيمات الإرهابية لم ترع حرمة أي شئ، لا مواطن كبير في السن، ولا جنس؛ فكل من يواجهها بالعداء هو كافر وطاغ وعليه يجب استباحة ماله وعرضه وروحه.

حل المشاكل

ويتابع وصل إلينا بلاغ وبدأنا في رحلة البحث عن أبي، وبحكم العديد من قضايا الخطف والقتل على يد تنظيم داعش في المدينة أصبح واضح لأهالي المدينة أن أي شخص يتم خطفه يتم تصفيته ورميه في الأماكن المعروفة لدي أهالي المدينة، ولكن بحثنا في كافة أنحاء المدينة دون جدوي لم نجد أبي .

ويضيف، “والدي كان كثيرًا ما ساهم في حل المشاكل بين الناس بالحلول العرفية من قبل ثورة السابع عشر من فبراير، وكان له ثقلًا اجتماعيًا والناس تحترمه وتسمع له.

تهديدات

ويضيف أن التنظيمات الإرهابية قامت بإنشاء محكمة شرعية، وطلبوا من أعيان ومشايخ درنة أن يقوموا بفض أي نزاعات عرفية في مقر “المحكمة الشرعية” وتحت إشرافها، ليتردد في “الشارع” أن المشاكل تحل في مقرهم وبرعايتهم”.

ويتابع “اتصلت التنظيمات الإرهابية بوالدي ورفض أن يذهب إليهم أو حتى يتواصل معهم، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشايخ التحقوا بهم، منهم من هو خائف على نفسه وعائلته، ومنهم من هو مؤيد للفكر الإرهابي، واتضح لنا لاحقًا إنه تلقى عدة تهديدات من أفراد بالتنظيمات الإرهابية، ولكن دون أن يخبرنا حرصًا علينا”.

المطالبة بمؤسسة الجيش

ويعود صلاح بالذاكرة إلى الوراء قبل اختطاف والده وتملئ عيناه الأسى والألم ويقول إن والده في أحد اجتماعات أعيان ومشايخ المدينة في منطقة أم الرزم تحدث قائلًا: “أنه يجب على كل شيخ قبيلة وولي أمر لديه ابن مُنتمي لكل هذه المسميات أن يتبرأ منه للحفاظ عليه وإيقاف إراقة الدماء، وأنا أولكم شيخ قبيلة “آل المنصوري” أتبرأ من أي شخص منتمي لهذه التنظيمات”.

ويقول أنه عند تفجير بوابة برسس ذهب أبي على رأس وفد من المدينة لتقديم واجب العزاء في المتوفيين باسم قبيلة “آل المنصوري”، وطالب في كلمة له بتفعيل مؤسسات الجيش والشرطة، وأن “بوابة برسس” قامت بدور بطولي في القبض على العناصر الإرهابية وأن “برسس” درع حماية لبنغازي من الهجمات الإرهابية وتدفق عناصره إليها من مدينة درنة، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية القابعة في درنة لا تمثل المدينة وأهلها .

البحث بين الجثث

ويوضح الابن صلاح بعد أن غص بالكلام من الكرب والوجع أن “هذا الكلام لم يعجب داعش ولم يأتي على هواهم”، وكان يجب عليهم التخلص منه بأي شكل لأن عداءه لهم أصبح واضحًا، وكانت وراء اختطافه وحرقة قلوبنا عليه، وخير دليل على ذلك هو إخفاء جثته إلى الآن .

وبكل ألم واكتئاب يقول الابن صلاح أنهم لم ييأسوا من البحث على والدهم ولا على جثته، وأصبحنا نكتشف جثثًا تلو الأخرى أثناء بحثنا عن والدنا في أكثر من موقع، وتم تسليم كل الجثث لذويها بعد التعرف عليها، ومن أبرز الجثث التي عثرنا عليها جثة “أحميدة الغيثي”التابع للقوات الخاصة الصاعقة والتي تم العثور عليها على شاطئ البحر، وجثتان لشخصين سوريين داخل بئر الدوبلسية، وجثة مرمية على طريق سيدي عزيز .

صدام مباشر

ويشار إلى أن الاغتيالات في المدينة كثرت بشكل كبير والعناصر الإرهابية شعرت بالضيق من جانبنا لأننا أصبحنا كشوكة لهم في كافة المناطق التي يعملون فيها لتصفية رهائنها، فأصبحنا في صدام مباشر معهم .

وبناء على رغبة كافة أفراد العائلة بعد تلقي العديد من التهديدات، خاصة بعد اغتيال “صهرين” لنا، خرجنا من المدينة في شهر مايو في عام 2014م، بسبب المضايقات وخوفًا على أنفسنا وأهالينا وأولادنا، لافتًا إلى أن أخوتي يبلغ عددهم سبعة كل أسرة تتكون من سبعة أشخاص إلى خمسة، ذهبنا إلى منطقة “سيدي خالد” لامتلاكنا مزرعة هناك، ولكن بعد فترة ليست بطويلة فتحت الجماعات الإرهابية هناك محور مع قوات الجيش الوطني، انتقالنا على الفور إلى منطقة عين مارة، لكن بسبب عددنا الكبيرة لم نتحصل على منزل يكفينا فأضررنا إلى تقسيم العائلات فذهب بعضنا إلى منطقة ثرت،ومنطقة التميمي، والقبة وعين مارة .

مصير والدي المجهول

ويتابع صلاح وتملأ الدموع عيناه “وفي الحقيقة تلقينا الدعم من بعض العائلات نظرًا لصيت والدي، لافتًا إلى أن جنود قوات الجيش والقوات المساندة عند القبض على أحد العناصر الإرهابية في درنة يأتونا به إلينا للاستفسار عن الحاج “بغايتة الصالحين المنصوري” هل مازال على قيد الحياة أو ميت ولو ميت أي دفن .

ويختتم صلاح حديثة مطالبًا الجهات الأمنية والمسؤولية في الدولة بعد تحرير المدينة من الإرهاب وعودتهم إلى منازلهم “معرفة مصير والدي المجهول ” .