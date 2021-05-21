عون: تأخر اعتماد الميزانية يعد أحد مشاكل قطاع النفط في ليبيا

21 مايو، 2021 12:22 م
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وزير النفط والغاز محمد عون
وزير النفط والغاز محمد عون

أخبار ليبيا24

قال، وزير النفط والغاز، محمد عون، إن تأخر اعتماد الميزانية والتمويل للعمليات المختلفة بقطاع النفط يعد من بين إحدى المشاكل الرئيسة التي تواجه القطاع النفطي في ليبيا.

وأوضح عون، في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول التركية، أن “التأخر في اعتماد الميزانية، ممكن أن يؤدي في أقصى الدرجات إلى التأثير على الإنتاج”، لافتًا إلى أن ليبيا مرت في الماضي بحالات أسوأ من الآن، من بينها حظر كامل على العمليات النفطية؛ غير أن إنتاج النفط استمر رغم ذلك بأسوأ الظروف.

وفي 19 أبريل أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط “حالة القوة القاهرة” في ميناء الحريقة النفطي، بسبب رفض المصرف المركزي صرف ميزانيتها، غير أنها أعاد التصدير بعد أن أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتخصيص مليار دينار للمؤسسة، واعتباره جزءا من ميزانية المؤسسة.

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21 مايو، 2021 12:22 م
16

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