ضبط سلع منتهية الصلاحية في طبرق

21 مايو، 2021 12:09 ص
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جهاز الحرس البلدي في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

ضبط جهاز الحرس البلدي في طبرق منتوجات زراعية ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري تباع داخل المحلات بالمدينة.

وقال، رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق، مصطفى عوض زاكي، لأخبار ليبيا 24، إن ضبطها جاء خلال الجولات الصباحية التي يقوم بها الجهاز على محلات الخضروات والمواد الغذائية.

وأضاف عن عناصر جهاز الحرس ضبطوا فاكهة فراولة وتفاح وبطيخ (الدلاع) إضافة إلى كميات كبيرة من الزبادي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وقاموا بمصادرتها وسيتم إتلافها بالطرق القانونية والصحية المتبعة.

وحذّر زاكي أصحاب المحلات من عرض الخضروات في الساحات وبطريقة غير صحية، مؤكدًا على أن جهاز الحرس البلدي سيصادر المواد الغذائية أو الخضروات التي تباع بالطرق غير المسموح بها.

وأكد أن حملات جهاز الحرس البلدي مستمرة لضبط المخالفين وسوف تطبق ضدهم العقوبات التي تنص عليها القوانين .

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21 مايو، 2021 12:09 ص
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