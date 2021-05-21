ضبط تشكيل عصابي أجرامي مسلح يمتهن السرقة بطرابلس

ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة "27" شخص في يوم واحد

21 مايو، 2021 11:26 م
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أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت قوة دعم بمديرية أمن طرابلس وقسم البحث الجنائي من ضبظ أشخاص مسلحين بأسلحة “بي .كي .تي”  و”كلاشن كوف” و “قوادف أر بي جي” .

وبحسب المكتب الإعلامي بمديرية أمن القره بوللي، فقد قام الجناة المقبوض عليهم اليوم الجمعة بسرقة 27 شخصاً تقريبا منها سرقة محتوياتهم الشخصية هواتف محمولة وضربهم أثناء السطو عليهم داخل الحجرات بالمصيف العام .

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم ضبط النجاة وبحوزتهم المسروقات وأتخدات الإجراءات القانونية حيالهم  .

21 مايو، 2021 11:26 م
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