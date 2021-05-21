في إحاطته بمجلس الأمن.. كوبيش: على مجلس النواب وضع الإطار القانوني للانتخابات قبل يوليو المقبل

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قال المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، خلال احاطته حول مستجدات الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، “أنه على مجلس النواب تحمل مسؤولية وضع الإطار القانوني للانتخابات قبل الأول من يوليو المقبل”.

كما طالب المبعوث الأممي خلال إحاطته كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا طبقا لقرارات الأمم المتحدة، معتبرا أن المقاتلين الأجانب والمرتزقة خطرا على ليبيا والمنطقة بكاملها.

وأوضح المبعوث الأممي أن التقدم في مسألة سحب المرتزقة وفتح الطريق الساحلي توقف الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانقسام، على حد تعبيره.

وأكد كوبيش أن وقف إطلاق النار لا يزال مستمرا رغم وقوف اشتباكات من حين لآخر، مشيرا إلى أن إطلاق سراح مئات السجناء ساهم في بناء الثقة بين الجانبين.

وقال “إن القرار 2570 يخول البعثة في إرسال مراقبين لدعم وقف إطلاق النار”، مؤكدا بأنه أسند للجنة العسكرية المشتركة مهمة إنشاء لجنة فرعية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.