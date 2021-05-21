حرس السواحل الليبية ينقذ 457 مهاجرًا
أخبارليبيا24
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن حرس السواحل تمكن من إنقاذ 213 مهاجرًا من الجنسيات الافريقية.
وأضاف الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم الأربعاء كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
وأشار إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وأوضح أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولفت الناطق إلى أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن مساء الثلاثاء من إنقاذ 244 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
وأكد أنه بعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.