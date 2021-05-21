حرس السواحل الليبية ينقذ 457 مهاجرًا

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قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن حرس السواحل تمكن من إنقاذ 213 مهاجرًا من الجنسيات الافريقية.

وأضاف الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم الأربعاء كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وأشار إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وأوضح أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولفت الناطق إلى أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن مساء الثلاثاء من إنقاذ 244 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وأكد أنه بعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.