برنت يسجل أقل من 66 دولارا للبرميل

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو إلى المقبل، الجمعة، 65.34 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 65.22 دولار للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 65.11 دولار للبرميل.

جاء ذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03 في المائة إلى 89.75 مقارنة بالافتتاحية عند 89.78، والذي اختتم تداولات الأمس عند 89.81.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط نيمكس تسليم يونيو القادم 0.26 في المائة لتتداول عند مستويات 62.30 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.14 دولار للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.94 دولار للبرميل.