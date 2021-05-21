بحث تعزيز التعاون في المجال الطبي بين ليبيا وتونس

21 مايو، 2021 10:54 ص
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وزير الصحة الليبي الدكتور علي الزناتي ووزير الصحة التونسي فوزي مهدي

أخبار ليبيا24

بحث وزير الصحة الدكتور علي الزناتي الخميس مع وزير الصحة التونسي فوزي مهدي في تونس استراتيجيات العمل الصحي وتفعيل عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات في الشأن الطبي بين البلدين.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة الصحة، إن اللقاء تركز على عدد من المواضيع الهامة والتي كان أبرزها التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة الليبية والتونسية في عدة مجالات أهمها بناء القدرات وتأهيل الكوادر الطبية بهدف تطوير القطاع الصحي وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في كافة المجالات.

ودعا الزناتي وزير الصحة لتونسي لزيارة ليبيا لاستكمال لقاءاتهما والوقوف على نتائج العمل وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الصحي الليبي والتونسي.

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21 مايو، 2021 10:54 ص
13

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