القبض على رجل وامرأة وافدين يصنعان الخمور في ككلة

أخبار ليبيا24

ألقى الأمن في ككلة القبض على رجل وامرأة يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية يقومان بصنع الخمور وبيعها

وقالت وزارة الداخلية إن عملية اقبض جاءت بعد ورود معلومات مصدرية لوحدة البحث الجنائي ككلة بمديرية أمن يفرن تفيد بوجود مصنع لتصنيع الخمور بالمدينة.

وأضافت أنه إصدار تعليمات من قبل مدير أمن يفرن عقيد شكري أبودية لتشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة وأخذ الإذن من النيابة دُهِم الوكر.

وذكرت الوزارة، أن أعضاء مركز شرطة ككلة ووحدة البحث الجنائي ككلة بالتعاون مع مركز شرطة يفرن تمكنوا من القبض على رجل وامرأة أفريقيي الجنسية يقومان بتصنيع الخمور وضبط كمية كبيرة من المخمور وتم إتلافها بحضور النيابة العامة.

وأكدت أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما الى جهات الاختصاص .