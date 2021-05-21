الصداقة يتقدم مركزين بعد هزيمة التعاون

أخبار ليبيا24

خطف فريق الصداقة فوزا ثمينا على منافسه التعاون بنتيجة هدفين لواحد الخميس على ملعب شحات ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

بادر أحمد الحاسي بالتسجيل للصداقة في الدقيقة 8 ليوسع عبد الناصر العروسي الفارق للصداقة بهدف في الدقيقة 30، ومن جانبه ذلل المهاجم معتز بلعيد الفارق للتعاون في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع الصداقة رصيده إلى 11 نقطة في الترتيب السابع وتجمد رصيد التعاون عند 8 نقاط في المركز التاسع.