السيسي يثمن دور بايدن في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أخبار ليبيا24

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره لنظيره الأمريكي جو بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال السيسي، في سلسلة تغريدات على تويتر الجمعة، إنه تلقى اتصالا من نظيره الأمريكي جو بايدن وتبادلا معا الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف السيسي، أن الرؤى بينهما متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأعب السيسي عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة.

ووجه السيسي التقدير للرئيس الأمريكي لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيا استمرار التعاون فيما بينهما لتحقيق المزيد من النجاحات.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ”وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط” فوق قطاع غزة.