السني يطالب جميع الدول الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا

أخبارليبيا24

طالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني اليوم الجمعة بالتزام جميع الدول بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

وشدد السني على ضرورة دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خاصة خروج جميع القوات والمرتزقة الأجانب.

وطالب مندوب ليبيا في كلمته أمام مجلس الأمن الأمم المتحدة بالإسراع في إرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاصة بدعم الانتخابات في ليبيا، داعيًا إلى الوقوف بشكل مباشر وعـاجـل على متطلبات المفوضية العليا للانتخابات.

ودعا السني الأمم المتحدة لمعرفة التحديات المختلفة التي قد تواجه العملية الانتخابية وكيفية علاجها وذلك من أجل ضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية في كل مدن لـيبيا بـنجاحٍ وشفافية دون التشكيك في العملية أو نتائجها.

ورحّب المندوب بدور البعثة الأممية في متابعة أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عـن ملتقى الحوار الليبي ودعوتها لانعقاد الملتقى الأيام المقبلة لحسم مقترح القاعدة الدستورية اللازم للانـتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر.

وذكر أن انعقاد اللجنة القانونية يسمح لمجلسي النواب والدولة القيام باستحقاقهما حسب ما ورد في خارطة الطريق، وذلك قبل الموعد المحدد من المفوضية العليا للانتخابات بتاريخ 01 يوليو كحد أقصى.