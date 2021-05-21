الأعلى للدولة: الاعتماد النهائي للميزانيّة العامّة ليس من اختصاصنا ولن نتعدّى عليه

21 مايو، 2021 5:47 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

 نفى المجلس الأعلى للدولة الأنباء المتداولة حول استعداده لتقديم مقترح بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة ومخاطبته لحكومة الوحدة الوطنية بذلك.

وقال المتحدث باسم المجلس، محمد عبدالناصر في تغريدة له عبر صفحته بموقع تويتر، أن المراسلة المتداولة حول توجيه المشري، خطابا إلى الدبيبة مفاده استعداد المجلس تقديم مقترح بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة غير صحيحة.

وأوضح، “نحن ننفي حدوث هذه المراسلة، ونؤكّد أنّها مزوّرةٌ ولم تحدُث، كما أنّ الاعتماد النهائي للميزانيّة العامّة ليس من اختصاص المجلس الدولة، وهو لن يتعدّى اختصاصاته”.

 

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21 مايو، 2021 5:47 م
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