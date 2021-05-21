أمن بنغازي: صد مجموعة من الخارجين عن القانون حاولوا التهجم على مركز شرطة قاريونس

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الجمعة أن دوريات مشتركة من كافة أقسام ومراكز ووحدات المديرية تمكنت من صد مجموعة من الخارجين عن القانون حاولوا التهجم على مركز شرطة قاريونس.

وأوضحت المديرية أن هذه المجموعة حاولت التأثير على مناوب التحقيق ومجموعة التحريات لإخراج مجموعة من متعاطي المخدرات والخمور ممن ضبطوا من قبل تحريات المركز على الشواطئ القريبة الذين كانوا في الحجز القانوني بالمركز.

وأفادت المديرية أنه على الفور اتجهت الدوريات الأمنية للمركز وتم هروب هذه المجموعة بالكامل، وطلب مناوب التحقيق بنقل المحتجزين إلى قسم البحث الجنائي فقط لكثرة عددهم وعدم استيعاب غرفة حجز المركز لهم.

وكانت دوريات مشتركة من كافة أقسام ومراكز ووحدات مديرية أمن بنغازي خرجت ليلة البارحة في حملة تم الإعلان عنها في وقت سابق على ألا تتحد بميعاد أو توقيت محدد بهدف ضبط الشارع العام وأن تكون بقيادة مدير الأمن عميد ونيس أحمد الشكري

وأوضحت المديرية أن هذه الحملة لضبط الشارع العام وفرض القانون وهيبة الدولة حيث انطلقت من وسط المدينة إلى عدة مناطق وأحياء إلى غاية طريق البحر بالقرب من راس المنقار حيث تم تمشيط الشط مترجلين.

وأفادت المديرية أنه تم ضبط بعض الشباب أغلبهم كانوا في حالة سكر واضح وتعاطي المخدرات وحبوب هلوسة موضحة أنه تم نصب عدد من الاستيقافات الفجائية لضبط المركبات التي يقودها أجانب بدون إجراءات رسمية والمركبات التي لا تحمل لوحات معدنية.