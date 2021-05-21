أمن المنافذ وبعثة الاتحاد الأوروبي يبحثان رفع مستوى الخدمات في منفذ رأس اجدير

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بحث مدير عام أمن المنافذ العميد، صلاح الحريزي، مع مسؤولين من بعثة الاتحاد الأوروبي رفع مستوى الخدمات التي يقدمها منفذ رأس اجدير وإمكانية تطويرها.

وفي بيان لها قالت إدارة أمن المنافذ، أن الاجتماع جرى عقب الجولة التي قام بها مسؤولو البعثة الخميس بمنفذ رأس اجدير، والتي تم خلالها التعرف على آلية العمل داخل المنفذ والإمكانيات المتوفرة فيه.

وتم الاتفاق على تحديد الأوليات التي يمكن تقديمها للمنفذ، حيث تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مصغر للتنسيق بين البعثة ومدير إدارة أمن المنافذ.