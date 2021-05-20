وصول الوحدة الأولى من محطة الكهرباء الغازية إلى ميناء طبرق الوحدة ستساهم في حل جزء كبير من مشاكل الكهرباء بالمنطقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست السفينة “HR REVOLUTION” على رصيف ميناء طبرق البحري وعلى متنها الوحدة الأولى من محطة طبرق الغازية قادمة من دولة هولندا.

يذكر أن الوحدة التي وصلت ظهر اليوم الخميس من نوع 13E2 وبقدرة إنتاجية 185 ميغا وات والتي صنعتها شركة جي أي الأمريكية .

وبوصول الوحدة الأولى ستشرع شركة “ميتكا” اليونانية في تركيبها والتي ستساهم في حل جزء كبير من مشاكل الكهرباء بالمنطقة .

يشار أن الشركة العامة للكهرباء قد وقعت مع شركة ميتكا اليونانية عقد إنشاء محطة طبرق الغازية بقدرة إنتاجية 740 ميغا وات والتي ساهمت بلدية طبرق في إنهاء مشاكل الموقع المقام عليها المحطة .