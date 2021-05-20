مخاطبا صالح.. نورلاند: اعتماد الميزانية والقاعدة الدستورية من اختصاص مجلس النواب

20 مايو، 2021 7:30 م
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أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحسب بيان مجلس النواب عبر موقعه الرسمي، أكد المستشار صالح على إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأكد نورلاند خلال اللقاء على أن اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.

 

 

 

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20 مايو، 2021 7:30 م
13

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