لتعرضها للضرب.. قاصر صومالية تحاول الانتحار في أحد مراكز الاحتجاز في طرابلس

20 مايو، 2021 8:10 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن قسم قسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة رصد يوم الثلاثاء الماضي محاولة قاصر صومالية الجنسية الانتحار بمركز احتجاز شارع الزاوية في العاصمة طرابلس؛ وذلك بعد تعرضها للضرب والاعتداء هي وخمسة فتيات من نفس جنسيتها.

وقالت اللجنة في بيان لها أنه بالتواصل مع ضحايا سابقين بالمركز المعروف بمركز حماية الفئات المستضعفة التابع لجهاز “الهجرة غير الشرعية”، تبين أن الاحتجاز لا تتوفر فيه أدنى سبل الحياة ومعايير حقوق الإنسان.

وأكد البيان أن سجن النساء به يشرف عليه عناصر أمن من الرجال وسبق وأن تكررت به عديد حالات التحرش والتعذيب والاغتصاب قام بها حراس السجن.

وحملت اللجنة المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة الجناة، والعمل على تحسين الظروف الإنسانية في مراكز الاحتجاز وتأمين سلامة وحياة المهاجرين غير القانونين.

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20 مايو، 2021 8:10 م
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