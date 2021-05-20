في طرابلس.. النويري يعقد اجتماعا تشاوريا مع عدد من أعضاء مجلس النواب

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شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، على أهمية دور أعضاء مجلس النواب في تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات التشريعية المناطة بالمجلس.

جاء ذلك في حفل معايدة أقيم بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس بمجمع قاعات ريكسوس بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

وأوضح المجلس في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن حفل المعايدة حضره عدد من أعضاء المجلس ونائب رئيس ديوان المجلس، رسمي بالروين، وعدد من موظفي فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس.

وتقدم النائب الأول، بالتهنئة لأعضاء المجلس والموظفين، متمنياً الخير لليبيا وشعبها، مؤكداً أهمية دور مجلس النواب خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.

كما عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اجتماعاً تشاورياً مع عدد من أعضاء المجلس، تم خلاله بحث الأوضاع في البلاد بشكل عام، بالإضافة إلى مناقشة الشؤون الداخلية للمجلس وعمل اللجان النيابية المختصة.