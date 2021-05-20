حمودة: سيتم تطعيم حجاج بيت الله الحرام ابتداءً من الأحد المقبل بصفة استثنائية حمودة: حملة التطعيمات لا تزل مستمرة خاصة للفئات الأساسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، تسلم 120 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من خلال التعاون مع منظمة “كوفاكس”، قائلاً “أما فيما يتعلق باللقاح الصيني، فقد تم توزيع 150 ألف جرعة على كل مراكز التطعيم في مختلف المناطق الليبية”.

حمودة أوضح ، خلال مؤتمر صحفي، أن حملة التطعيمات لا تزل مستمرة خاصة للفئات الأساسية؛ من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية والمتطوعين، مبينًا أنه لن يتم بدء التطعيم في الجرعة الثانية حتى يتم استهداف 70% من هذه الفئات.

وأضاف أن نسبة الـ70% من الفئات الأساسية في حدود 350 ألف شخص من مجموع 500 ألف، متابعًا “عندها يمكن المباشرة في الجرعة الثانية من اللقاح، خاصة أن هناك العديد من التساؤلات حول لقاح سبوتنيك”.

وبخصوص موسم الحج، بين أن السعودية تشترط أن يكون القادمين إليها مطعمون بلقاح “استرازينيكا” البريطاني، قائلاً “وعليه، سيتم تطعيم من سيقصدون بيت الله الحرام ابتداء من الأحد المقبل بصفة استثنائية”.

وذكر أن الحكومة ستجلب قريبا جدا لقاح “جونسون” بكميات كبيرة، قائلاً “فور وصول اللقاح سوف ننتهي من تحدي توفير اللقاح بشكل جذري، وسيصبح متوفرا للجميع في كل المناطق ولكل المقيمين، وفق تعليمات رئيس الحكومة الذي يشرف بشكل مباشر على توفير التطعيمات”.

واختتم كلامه بتشجيع كل المواطنين على التطعيم الأول، خصوصا أنه لا توجد مخاوف من عدم وجود تطعيم ثاني، على حد تعبيره.