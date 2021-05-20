“حسام حسن” يلتحق بالأهلي طرابلس

أسباب تعطل سفر اللاعب "حسام حسن"  إلى ليبيا

20 مايو، 2021 4:43 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

غادر المصري حسام حسن، مهاجم سموحة والمعار إلى صفوف فريق الاهلي طرابلس، اليوم الخميس مطار القاهرة وذلك للانضمام إلى فريقه الجديد .

وتعطل سفر اللاعب خلال اليومين إلى ليبيا، إلا أنه فوحي خلال اليومين الماضيين بعدم حصوله على تصريح السفر من إدارة التجنيد، مما دعاه إلى إلغاء سفره.

ونجح  حسام حسن في إنهاء الإجراءات أمس الاربعاء وغادر مصر إلى تونس ومنها إلى العاصمة الليبية طرابلس للاستعداد للالتحاق بفريقه ومشاركته مباريات الدوري.

20 مايو، 2021 4:43 م
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