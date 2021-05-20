“حسام حسن” يلتحق بالأهلي طرابلس
أسباب تعطل سفر اللاعب "حسام حسن" إلى ليبيا
أخبار ليبيا 24 – رياضة
غادر المصري حسام حسن، مهاجم سموحة والمعار إلى صفوف فريق الاهلي طرابلس، اليوم الخميس مطار القاهرة وذلك للانضمام إلى فريقه الجديد .
وتعطل سفر اللاعب خلال اليومين إلى ليبيا، إلا أنه فوحي خلال اليومين الماضيين بعدم حصوله على تصريح السفر من إدارة التجنيد، مما دعاه إلى إلغاء سفره.
ونجح حسام حسن في إنهاء الإجراءات أمس الاربعاء وغادر مصر إلى تونس ومنها إلى العاصمة الليبية طرابلس للاستعداد للالتحاق بفريقه ومشاركته مباريات الدوري.