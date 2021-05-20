بيع أسطوانة الغاز في طبرق بسعر دينارين

أخبار ليبيا 24-خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق، عيد حدوث، إن الشركة باشرت ببيع اسطوانات غاز الطهي بسعر دينارين للمواطنين مباشرة.

وأضاف حدوث، في حديث لأخبار ليبيا24، إن الشركة ستعمل على تقديم هذه الخدمة مباشرة للمواطن من السيارة إلى المواطن لتسهيل المهمة وتوفير اسطوانة الغاز بصفة يومية.

وقال إن طبرق توجد بها مستودعات توزيع الغاز، ولكن هذه البادرة أطلقتها شركة البريقة لخدمة المواطن في كل الأوقات.

وأكد حدوث أن إنتاج مستودع غاز طبرق يفوق 8 آلاف اسطوانة يوميا وإن الغاز أصبح متوفرا في طبرق خلال الفترتين الصباحية والمسائية .

ولفت إلى أن الكثير من أصحاب مستودعات الغاز في طبرق يرفضون عدد من الطلبيات لوجود الغاز لديهم وتوفرة .

وقال إن الغاز المسال يصل إلى مستودع طبرق عن طريق مستودع رأس المنقار في بنغازي بواقع 6 سيارات يوميا.

وأكد حدوث، أنه تم القضاء على أزمة الغاز والسوق السوداء لتوفر اسطوانات الغاز في كل الأوقات.