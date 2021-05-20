بحث ملفي أمن السواحل ومكافحة الهجرة غير الشرعية بين ليبيا وإيطاليا

ليبيا تعتبر من أكبر المتضررين من ملف الهجرة غير الشرعية

20 مايو، 2021 5:22 م
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أخبار ليبيا 24 – خر

بحثت رئاسة أركان البحرية الليبية ملفي الهجرة وأمن السواحل مع السفارة الإيطالية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية عميد مسعود عبد الصمد – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن الاجتماع الذي عقد بقاعدة طرابلس البحرية تناول سبل التعاون بين البلدين في ملفي أمن السواحل ومكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتاً رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبية اللواء رضا عيشى والقوت البحرية اطلعوا الملحق العسكري والأمني بالسفارة الإيطالية على كافة المشاكل التي تواجههم.

وأوضح عبدالصمد، أن ليبيا تعتبر من أكبر المتضررين من ملف الهجرة غير الشرعية، ومكافحتها يحتاج إلى إمكانيات لوجستيه كبيرة ودعم لا محدود .

20 مايو، 2021 5:22 م
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