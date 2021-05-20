النواب والدولة يبحثان التوصل إلى أرضية مشتركة للتوافق بشأن المناصب السيادية

20 مايو، 2021 6:50 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

عقدت لجنتان من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، اجتماعا للتباحث من أجل الوصول لأرضية مشتَركة بين المجلسين بشأن التوافق على باقي المناصب السيادية.

 وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان مقتضب، أن الاجتماع جرى بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بين لجنة فرز المرشحين لتولي المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة مع لجنة مجلس النواب المكلفة بتسلم ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية.

وكانت قد دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس الأربعاء، أعضاء المجلس لجلسة رسمية ستعقد يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس في مدينة طبرق لمناقشة بندي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

 

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20 مايو، 2021 6:50 م
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