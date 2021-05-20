اللافي يبحث مع رئيس المؤسسات الأمنية بالبعثة الأممية مسار توحيد المؤسسة العسكرية

أخبار ليبيا24

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إنه ناقش مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية لبعثة الأمم المتحدة، سليم رعد، مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف اللافي، في تغريدة على تويتر، أنه أكد أن فتح الطريق الساحلي وتأمينه ونجاح لجنة 5+5 في المهمة الموكلة لها، سيساهم في زرع الثقة بين الطرفين، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية هي طوق النجاة لحل الأزمة الليبية.

يأتي ذلك فيما لازالت المؤسسة العسكرية الليبية منقسمة، إضافة إلى أن بند فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت، الذي يعد أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار، معطلًا منذ توقيع الاتفاق في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

وهددت اللجنة العسكرية المشتركة الشهر الماضي بتسمية من يعرقل فتح الطريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، حال تعذر فتحه.