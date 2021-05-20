الصور يبحث مع مازن ورئيس جهاز الأمن الداخلي وقائع التزوير في المنظومات السيادية

أخبار ليبيا 24

عقد النائب العام، الصديق الصور، الأربعاء، اجتماعا مع وزير الداخلية، خالد مازن، ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف للتنسيق وتوحيد الجهود لبحث حلول لبعض المواضيع ذات الصلة بوقائع التحقيقات بمكتب النائب العام.

وبحسب بيان صادر عن قسم الإعلام بمكتب النائب العام تناول الاجتماع متابعة وقائع التزوير في المنظومات السيادية للدولة ووقائع التزوير في ملفات الجنسية وإيجاد آلية في تسريع العمل المكلف به اللجنة المشكلة لذلك الغرض.

وتناول الاجتماع كذلك وقائع التعدي على مسارات الوديان والسدود والغابات ومحطات توليد الكهرباء وخطوط نقل الطاقة وحث وزارة الداخلية من خلال جهاز الشرطة الزراعية وجهاز الشرطة الكهربائية للقيام بواجبهما المنوط بهما وفقا للتشريعات والقوانين النافذة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

كما تناول الاجتماع ضرورة الإسراع في إتمام محاضر جمع الاستدلال مع المتهمين في الوقائع الجنائية وإحالتهم للنيابة العامة وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.