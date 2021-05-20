الدبيبة: المؤسسة الوطنية للنفط عنصر أساسي لإحداث التنمية في البلاد

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبية إن المؤسسة الوطنية للنفط عنصر أساسي لإحداث التنمية في البلاد.

ودعا الدبيبة – خلال لقاءه وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار الأربعاء – وزارة النفط والغاز إلى اتخاذ خطوات في سبيل تذليل كافة الصعوبات التي يعاني منها قطاع النفط مع الدوائر الحكومية وعلى رأسها وزارتي المالية والتخطيط.

وأضاف رئيس الحكومة :”لا يمكننا تحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير قطاع النفط، نحن بحاجة إلى تكاتف الجهود”.

وتابع الدبيبة :”نقدر روح التضامن العالية التي يجب أن تعلو وأن تكون العلاقة بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط علاقة تكامل تدفعهم لتحقيق غايات الدولة في قطاع النفط و المتمثلة في تطوير الصناعة النفطية”.

ويضيف :”ما من منصف ينكر ثبات المؤسسة الوطنية للنفط في وجه الصعاب والمحن التي عانت منها البلاد طيلة العقد الماضي”.

ومن جهته أكد العبار أن وزارة النفط والغاز حريصة على تحقيق رؤية الحكومة وأن قطاع النفط يملك من القيم ما يمكنه من التكاتف والتعاون لأجل تحقيق غايات الحكومة في تطوير قطاع النفط الوطني.

وأضاف وكيل الوزارة قائلا :”إن وزارة النفط والغاز ملتزمة ببذل العناية اللازمة لدعم خطط المؤسسة في زيادة القدرة الإنتاجية وإصلاح البنية التحتية وبناء القدرات الوطنية وتأهليها لمواكبة التطور في الصناعة النفطية”.

وقال العبار :”لقد أطلعني مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على مشاريع ذات مؤملات عالية تضيف قيمة فعلية للاقتصاد الوطني، وتعول المؤسسة على دعم الحكومة في جلب استثمارات أجنبية لتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية فقد مرت المؤسسة بظروف استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية”.

في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ترتيب اجتماع تقوم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم عرض متكامل إلى رئيس الحكومة يتناول الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة النفطية في ليبيا.