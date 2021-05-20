الاتحاد يواصل صدارته للمجموعة الثانية بتغلبه على السويحلي

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واصل فريق نادي الاتحاد صدارته للمجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعد تفوقه اليوم الخميس على فريق السويحلي بهدف دون رد في إطار الجولة الحادية عشرة.

وجاء هدف اللقاء، الذي أقيم على ملعب طراربلس، عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم الدولي محمد الشحومي، لصالح الاتحاد إثر تعرض المهاجم المخضرم محمد زعبية لعرقلة داخل منطقة الجزاء من المدافع هاشم بالتو.

ونجح، صهيب بن سليمان، في ترجمة الركلة إلى هدف في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز عزز الاتحاد صدارته للمجموعة الثانية بـ 25 نقطة، بينما تجمد رصيد السويحلي عند النقطة 15 في المركز الرابع.