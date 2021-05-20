الاتحاد الليبي للملاكمة يستعد للعودة إلى نشاطاته داخلياً وخارجياً

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تواصل رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول مع رئيس اللجنة الفنية العامة والمكلف بإدارة المنتخبات الوطنية عبدالكريم مانيطة بشأن مواصلة واستكمال رزنامة الاتحاد لسنة 2021.

وذكر الاتحاد الليبي للملاكمة عبر حسابه على “فيسبوك” أن الانطلاقة ستكون بالاستعداد لتنظيم بطولتي ليبيا لفئة الأواسط تحت اسم “بطولة السلام” والمزمع إقامتها في العاصمة طرابلس.

وأضاف أن مدينة بنغازي ستشهد إقامة بطولة ليبيا للمحترفين والتي أطلق عليها بطولة الملاكم الدولي السابق والصحفي الرياضي “عبدالسميع مخلوف”.

وأوضح الاتحاد أنه من المحتمل مشاركة المنتخب الوطني للأواسط في البطولة الدولية بالجمهورية التونسية والتي لم يحدد موعد انطلاقتها.

وأشار الاتحاد الليبي للملاكمة إلى أنه تمت مناقشة عودة المشاركات في المحافل الدولية تكون بالاستعداد المبكر لبطولة العالم في صربيا لفئة الأكابر.