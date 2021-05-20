إدارة الخدمات الصحية بالكفرة تعلن وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية في مدينة الكفرة، خيرالله معيوف، عن وصول الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بنوعيه الروسي والصيني.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، قال خيرالله، “إن الدفعة الثانية للقاح أفضل من الدفعة الأولى من ناحية العدد، خصوصاً أن عدد المسجلين في تزايد ملحوظ، بالرغم من عدم وصول الرسائل النصية لهم، لافتاً أن اللقاح الذي تم استلامه سبوتنيك الروسي وسينوفاك الصيني”.

وأوضح خيرالله، أن يوم السبت المقبل سيتم مباشرة حملة التطعيمات في مركزين صحيين في مدينة الكفرة، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية بالمدينة والرعاية الصحية الأولية ومسؤولي السلسلة الباردة بالإمداد الطبي تابعوا وصول الشحنة حتى تم تسلمها لمباشرة الحملة.